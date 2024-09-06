В Махачкале задержали еще двух полицейских по делу о гибели участника СВО

Суд Дагестана сообщил об аресте еще 2 полицейских по делу о гибели участника СВО

Суд в Махачкале арестовал еще двух работников патрульно-постовой службы по делу о гибели участника СВО Ахмеда Джабраилова в отделе полиции. Об этом сообщил Верховный суд Дагестана .

«Суд <…> избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 28 суток, по 3 ноября», — сообщила пресс-служба суда.

Задержанных обвинили в превышении должностных полномочий. По данным правоохранителей, фигуранты дела ударили Джабраилова электрошокером.

Военный попал в полицейский участок после того, как неадекватно вел себя на улице. Как заявили родственники погибшего, Джабраилов страдал от посттравматического синдрома, поэтому почувствовал себя плохо.

Ранее по этому делу полицейские задержали командира отделения полка ППСП управления МВД РФ по региону. Его также обвинили в превышении полномочий. Как выяснило следствие, подозреваемый бил участника СВО руками и ногами, избиение попало на камеру.