В МАГАТЭ объяснили отказ назвать ответственных за удары по ЗАЭС

У Международного агентства по атомной энергии есть причины, чтобы не называть ответственных за удары по Запорожской атомной электростанции. Об этом РИА «Новости» заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Он отметил, что обе стороны критикуют его за то, что он не указывает публично ответственных за атаки.

«Я неоднократно говорил, что для такого агентства, как МАГАТЭ, которое по своей сути является структурой аудиторов и инспекторов, мы могли бы пойти на такие шаги, если бы имели возможность проводить полностью независимые оценки», — сказал Гросси.

Однако у МАГАТЭ нет такой возможности. Иногда экспертам не разрешают выезжать на место сразу после атаки по соображениям безопасности.

В ночь на 6 декабря ЗАЭС лишилась внешнего электроснабжения после срабатывания автоматической защиты.