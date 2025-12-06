Запорожская АЭС ночью лишилась внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС ночью несколько часов находилась без внешнего электроснабжения

В ночь на 6 декабря Запорожская атомная электростанция после срабатывания автоматической защиты находилась несколько часов в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

«Сегодня ночью ЗАЭС в течение нескольких часов находилась в состоянии потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения были отключены вследствие срабатывания автоматической защиты», — отметили представители объекта.

В пресс-службе пояснили, что в работу штатно включились резервные дизель-генераторы для собственных нужд объекта.

«В настоящее время внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановили от линии 330 кВ „Ферросплавная-1“. Причины отключения внешних линий выясняются», — добавили на ЗАЭС.

В результате ЧП условия безопасной эксплуатации станции не нарушились, отметили «Известия». Радиационный фон находится в пределах естественных природных значений, угрозы для окружающей среды, населения и персонала нет.

Ранее Служба внешней разведки предупредила о планах западных стран по подготовке диверсии на ЗАЭС с жертвами среди граждан Украины и Европы.