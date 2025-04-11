В ЛНР ведущий инженер предприятия пострадал из-за обстрела ВСУ

В Луганской Народной Республике ведущий инженер одного из предприятий получил осколочные ранения в результате намеренного обстрела ВСУ, также пострадало здание Троицкого участка Сватовского РЭС. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что боевики намеренно обстреляли здание в четверг, в 11:43.

«Разрушено здание склада ГУП ЛНР „Республиканская сетевая компания“ в поселке Троицкое, повреждения получило здание Троицкого участка Сватовского РЭС. Осколочные ранения получил ведущий инженер предприятия», — заявили в Минобороны.

Утром 11 марта стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 30 украинских беспилотников в небе над Белгородской и Курской областями.

Также жители Наро-Фоминска в ночь на 10 апреля сообщили, что в городе ликвидировали беспилотник.