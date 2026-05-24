В ЛНР создадут мемориал в память о погибших в Старобельске

В Старобельске создадут мемориал в память о жертвах атаки ВСУ по колледжу. Об этом журналистам заявила ректор Луганского государственного педагогического университета Жанна Марфина, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Обязательно в Старобельске мы увековечим память наших ребят, сегодня такая задача стоит», — сказала она.

Жители Луганска и Старобельска продолжают нести цветы и игрушки к двум стихийным мемориалам в память о жертвах удара ВСУ по учебному корпусу и общежитию колледжа. Украинские военные целенаправленно били по детям ночью, применив четыре БПЛА самолетного типа. Погиб 21 человек, 65 — пострадали.

Ранее уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова опубликовала фотографии погибших студентов.