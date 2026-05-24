Лантратова опубликовала фото погибших в Старобельске студентов

Уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова опубликовала фотографии студентов, которые погибли в результате удара ВСУ по Старобельску. Снимки с черными траурными лентами она разместила в телеграм-канале.

Лантратова заявила, что удар унес жизни 21 ребенка. Никакие слова не смогут смягчить боль этой утраты, а переживания родителей, лишившихся своих детей, невозможно осознать до конца.

«Мы молимся вместе с вами в эти страшные дни. Вечная память детям», — написала она.

Депутат также выразила соболезнования семьям погибших.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что иностранные журналисты смогли пообщаться с выжившими студентами колледжа, которые получили ранения и сейчас находятся в больнице. По его словам, эта встреча должна помочь зарубежным корреспондентам увидеть последствия удара своими глазами и передать мировой аудитории.