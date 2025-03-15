Мирошник: в ЛНР сбили дрон ВСУ с боеприпасом, содержащим отравляющие вещества

Вооруженные силы сбили в Луганской Народной Республике украинский беспилотник с боеприпасом с отравляющими веществами. Об этом РИА «Новости» сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, подразделения химзащиты идентифицировали снаряд сбитого украинского дрона с хлорсодержащим химическим отравляющим веществом. БПЛА немецкого производства был оснащен самодельной емкостью с химическим реактивом, деталями и детонатором с надписями на украинском языке.

Мирошник уточнил, что дрон перехватили около села Воеводское в Троицком районе, где нет воинских частей.

«Точно идентифицировать вид примененного ВСУ отравляющего вещества химики смогут после детального лабораторного анализа. Это не отменяет факта применения химического отравляющего вещества против гражданского населения», — сказал он.

Ранее стало известно, что при киевском режиме в одном из детских домов Лисичанска врачи вакцинировали детей неизвестными зарубежными препаратами.