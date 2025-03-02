При киевском режиме в одном из детских домов Лисичанска врачи вакцинировали детей неизвестными зарубежными препаратами. Их судьба неизвестна, сообщил RT .

Список с именами более 20 пострадавших нашли бойцы Спецподразделения Росгвардии с сотрудниками ФСБ. Они выяснили, что воспитанники детдома прошли насильственную вакцинацию неизвестными препаратами, привезенными иностранными медиками. Затем детей увезли во Львов, а после в Европу, и там их след пропал.

«Вся документация детей, их прививочные карты, медицинские карты и личные дела были вывезены вместе с детьми. <…> Позже по крайней мере три человека обращались, чтобы узнать о судьбе своих племянников, внуков», — рассказала сотрудница детдома.

Взрослые тоже проходили вакцинацию под страхом увольнения. Сотрудница детдома вспомнила об одном смертельном случае, когда парень умер после укола.

О подобной практике ранее рассказал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, на Украине врачи ставят пациентам прививки неизвестными препаратами и следить за реакцией.