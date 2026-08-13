Пасечник: в ЛНР при атаках ВСУ за сутки пострадали 11 человек

За минувшие сутки в результате атак боевиков ВСУ ранения в ЛНР получили 11 человек. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник .

Он уточнил, что удары БПЛА пришлись по гражданским объектам в Лисичанске, Рубежном и Ровеньках, Кременском, Свердловском и Троицком муниципальном округах. Под ударами также оказались гражданские автомобили в Лутугинском и Славяносербском муниципальных округах.

«Мобильные огневые группы и системы ПВО делали все возможное, чтобы минимизировать последствия. Сбито порядка 80 воздушных целей. Раненым оказывается медицинская помощь, желаю скорейшего выздоровления», — подчеркнул Пасечник.

Кроме того, повреждения получили коммунальное предприятие в Кировске, объекты гражданской инфраструктуры в Новопсковском, Новоайдарском и Белокуракинском муниципальных округах.

Ранее завод в Орске остановил работу после атаки беспилотников ВСУ.