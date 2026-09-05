В ЛНР по вине ВСУ погибли пять человек, среди них подросток

В ЛНР из-за действий ВСУ за сутки погибли пять человек, еще пятеро ранены. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале .

В Краснодонском муниципальном округе взорвались несколько мин, установленные ВСУ. От взрывов пострадал 13-летний школьник, еще одни 14-летний подросток погиб. Также насмерть подорвался на мине 29-летний тракторист в Лисичанском округе.

В Брянке украинские военные нанесли прицельный удар по автомобилю, погибли мать и дочь 63 и 23 лет. В Луганске беспилотник ударил по легковой машине в Артемовском районе, 35-летний мужчина погиб, 26-летний был ранен. В Кременском округе ВФУ при атаке на еще один автомобиль была ранена супружеская пара.

В Северодонецке от беспилотника пострадала 68-летняя женщина.

Ранее в Крыму в результате атаки ВСУ погиб глава фонда «Все для Победы» Анатолий Чернышов.