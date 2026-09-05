360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Крыму из-за атаки ВСУ погиб глава фонда «Все для Победы» Анатолий Чернышов

    Фото: РИА «Новости»

    В результате воздушной атаки ВСУ в Крыму погиб исполнительный директор фонда «Народный фронт. Все для Победы» Анатолий Чернышов. Об этом сообщила пресс-служба президентского движения в телеграм-канале.

    Во время налета Чернышов находился близ села Скворцово Симферопольского района, он получил минно-взрывные травмы. Раненого доставили в больницу, но спасти его не удалось.

    За самоотверженность и преданность делу Чернышова посмертно наградили орденом Мужества.

    Анатолию Чернышову было 58 лет. Фонд «Народный фронт. Все для Победы» он возглавил в октябре 2025 года. Деятельность организации направлена на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.