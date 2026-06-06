В ЛНР ограничили пассажирские перевозки из-за атак ВСУ

В ЛНР временно ограничили с 6 июня пассажирские перевозки по дорогам в сторону Крыма, ДНР, Запорожской и Херсонской областей из-за вооруженной агрессии ВСУ. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации главы республики.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об ограничении пассажирских перевозок по двум федеральным трассам, проходящим через территорию республики, в целях безопасности и до особого распоряжения. Запрет вступил в силу с 04:00 6 июня.

В ЛНР запретили проводить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на участках трасс — Р-150 и Р-280 «Новороссия». Кроме того, нельзя перевозить по территории республики группы детей на автомобилях, если это не мероприятия Минобрнауки региона.

Также без особого распоряжения запрещены движения пригородных поездов. Минтранс ЛНР будет определять исключения.

«Внутренние автобусные рейсы продолжат функционировать, в некоторых случаях изменится их маршрут», — уточнили в администрации.

Жителей региона призвали не использовать для передвижения на машинах автодороги Р-150 и Р-280 «Новороссия».

Ранее глава ЛНР сообщал, что под обстрел ВСУ попал пригородный поезд, в котором находились 13 пассажиров. Он следовал из Луганска в Лантратовку.