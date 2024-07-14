В ЛНР назвали количество разрушенных почтовых отделений

Боевики ВСУ разрушили более 40 почтовых отделений в ЛНР с 2014 года

Более 40 почтовых отделений в Луганской Народной Республике разрушили в ходе боевых действий с 2014 года. Об этом сообщила пресс-служба Луганского информационного центра.

«Больше 40 отделений с 2014 года в ЛНР разрушены в связи с военными действиями. Большие проблемы в Троицком, Сватове, про Кременную я вообще молчу», — заявила заместитель генерального директора предприятия «Почта ЛНР» Марина Бондарь.

По ее словам, в результате обстрелов страдают крыши и окна, в некоторых случаях здания уничтожаются.

Ранее четыре человека получили ранения при обстреле Первомайска украинскими войсками. Повреждения получил многоэтажный жилой дом и газопровод.