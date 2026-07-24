Пасечник: в Лисичанске беспилотник ударил по машине в момент раздачи воды

В Луганской народной республике ВСУ атаковали машины коммунальных служб, одну из них в момент раздачи воды мирным жителям. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в «Максе» .

«В Лисичанске ВФУ прицельно ударили по машине региона-шефа Республики Татарстан в момент раздачи воды жителям, у которых временно отсутствует водоснабжение», — написал Пасечник. Чудом никто не пострадал.

Также беспилотники противника ударили по территории муниципального предприятия в Первомайске и по экскаватору дорожного предприятия региона-шефа Воронежской области в Белокуракинском муниципальном округе. Спецтехника получила повреждения, в здании выбило стекла. Убитых и раненых нет.

Глава ЛНР подчеркнул, что подобные атаки не имеют военного смысла, их цель — террор людей мирных профессий. Он назвал героями тех, кто остался верен призванию.

Ранее в Херсонской области из-за атак ВСУ погибли три мирных жителя. Еще 12 получили ранения.