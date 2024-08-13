В Льговском районе опровергли фейк о подходе ВСУ к Курской АЭС

Власти Льговского района назвали фейком сообщения о том, что Вооруженные силы Украины якобы находятся в 15 километрах от Курской АЭС. Сообщение администрация опубликовала в соцсети «ВКонтакте» .

«Украинская армия дошла до Льгова разве что в своем воображении. ВСУ продолжают свое „продвижение“ вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями», — указали представители администрации в публикации.

Макет дорожного знака с надписью «Льгов» не соответствует ГОСТу, подчеркнули местные власти. Он получился небольшого размере и лишь на одной опоре.

«В то время как настоящие знаки, сделанные по ГОСТу, не только больше по размеру, но и крепятся на двух опорах. Именно такие указатели находятся на въезде в Льгов. В этом можно убедиться просто посмотрев местность на онлайн-карте», — пояснили чиновники.

Ранее в МАГАТЭ в течение суток смогли разоблачить киевский фейк о причинах пожара на Запорожской АЭС.