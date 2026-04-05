В Ленобласти силы ПВО сбили 17 БПЛА за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 17 украинских беспилотников над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в МАХ .

«По предварительным данным, зафиксировано падение обломков в нескольких местах по территории области», — написал он.

Информация о последствиях уточнятся, сведений о пострадавших не поступало.

Днем 4 апреля ВСУ атаковали жилой сектор села Михайловка Кременского района Луганской Народной Республики. В одном из домов погибла семья из трех человек — двое взрослых и один ребенок.

При атаке украинских дронов на Ростовскую область один человек погиб и четверо пострадали. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.