В Ленинградской области сбили два беспилотника

Губернатор Дрозденко: в Кировском районе Ленобласти сбили два беспилотника

При отражении атаки БПЛА на Ленинградскую область средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александра Дрозденко.

«В Кировском районе Ленобласти в результате отражения атаки БПЛА сбили два БПЛА», — написал он.

Губернатор добавил, что в ленинградском небе в настоящее время БПЛА не фиксируются.

Минобороны России сообщало, что в течение ночи военные ликвидировали 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Наибольшее количество атак пришлось на Брянскую область — 42 дрона.

Ранее стало известно, что в Смоленской области при атаке украинских беспилотников пострадал местный житель. Также незначительные повреждения получил гражданский объект.