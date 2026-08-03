В Курскую областную больницу госпитализировали раненого из Рыльска

Раненого два дня назад мужчину из Рыльска госпитализировали в Курскую областную больницу. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале .

В результате атаки украинского БПЛА 68-летний мужчина получил контузию и слепые осколочные ранения. Пострадавшему оказали первую помощь в районной больнице, от госпитализации он отказался. Сегодня мужчине стало хуже, он снова пришел в ЦРБ, где медики решили отправить пациента в областной центр.

Ранее Хинштейн сообщил, что за минувшие сутки над регионом сбили 170 украинских беспилотников разных типов. Также 107 раз враг применил артиллерию по отселенным районам и 17 раз атаковал беспилотниками с помощью взрывных устройств.

В слободе Белой Беловского района пострадал 50-летний мужчина. В разных частях области есть разрушения.