За сутки в Курской области сбили свыше 170 украинских дронов

Более 170 украинских беспилотников разных типов сбили над Курской областью за минувшие сутки. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс» .

«Всего в период с 09:00 2 августа до 09:00 3 августа сбито 173 вражеских беспилотника различного типа. 107 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 17 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств», — написал он.

В слободе Белой Беловского района пострадал 50-летний мужчина. Также повреждены автоколонки на неработающей АЗС.

В Хомутовке Хомутовского района крыша и фасад здания повредились. В Ольховке зафиксировали разрушения на АЗС, в Дубовице пострадали фасад дома и хозпостройки.

В Вишневе повреждены фасад и крыша одного из жилых зданий. В Рыльске пострадал автомагазин, в деревне Рыжевка получила повреждения хозпостройка. Также дом пострадал в селе Трубеж. Обошлось без жертв.