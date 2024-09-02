В Курскую область прибыли силовики из других регионов России

Врио губернатора Смирнов: в Курскую область прибыли допсилы правопорядка

Фото: РИА «Новости»

В Курскую область прибыли правоохранители из других субъектов России. Силовики помогут в обеспечении безопасности, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Его слова привел «Интерфакс».

Чиновник посетил место дислокации сотрудников правоохранительных органов.

«Они здесь, чтобы оказать содействие в поддержании правопорядка и обеспечении безопасности. Куряне высоко ценят эту помощь», — подчеркнул Смирнов.

Он не уточнил, из каких именно регионов прибыли правоохранители. Врио губернатора поблагодарил всех, кто оказывает помощь Курской области.

Президент Владимир Путин ранее пообещал разобраться с украинскими бандитами под Курском. Глава государства указал на их попытки дестабилизировать обстановку в приграничье.

К нападению ВСУ на Курскую область причастны все страны НАТО, считает глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, все бесчинства украинских боевиков творятся с попустительства Запада, сообщил RT.

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