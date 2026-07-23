Хинштейн: в курском приграничье из-за атак ВСУ пострадали еще три человека

Еще три человека пострадали от атак ВСУ за сегодняшний день в курском приграничье. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В селе Песчаное Беловского района FPV-дрон нанес удар неподалеку от административного здания. Сорокалетний мужчина получил множественные осколочные ранения, ожог рук и грудной клетки, 65-летняя женщины травму головы, ее также сильно посекло осколками.

Также ВСУ атаковали частный дом, у 47-летнего мужчины серьезно поврежден позвоночник и несколько ран от осколков.

Всех пострадавших доставят в больницы Курска.

Утром Хинштейн сообщил, что за минувшие сутки в области были ранены пять мирных жителей. За период с 9:00 22 июля по 9:00 23 июля над регионом сбили 91 украинский БПЛА, 72 раза ВСУ обстреляла из артиллерии отселенные районы, 25 раз вражеские дроны сбросили взрывные устройства.