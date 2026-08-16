В Курской области женщина погибла при атаке дрона на автомобиль

Хинштейн: в селе Будки женщина погибла при атаке БПЛА на машину, водитель ранен

Женщина стала жертвой удара беспилотника по автомобилю в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн .

По его словам, ЧП произошло в селе Будки Глушковского района. Беспилотник атаковал машину в заднюю часть кузова.

«К огромной скорби, женщина-пассажир погибла на месте. Ее личность устанавливается», — написал глава региона.

Хинштейн уточнил, что 74-летний водитель получил ранения, у него акубаротравма и ссадины. После оказания первой помощи от госпитализации он отказался.

«Кровавое бесчинство украинских варваров против наших мирных людей. Прошу воздержаться от поездок в приграничье, там еще небезопасно!» — предупредил он.

Ранее в воскресенье боевики ВСУ также атаковали служебный автобус предприятия в Белгородской области. Погибла женщина, еще девять человек получили ранения.