В Курской области вагон с топливом загорелся после атаки беспилотника ВСУ

В Курской области загорелся вагон с топливом после атаки украинского беспилотника по железнодорожным путям во Льговском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн .

«Площадь возгорания устанавливается. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — уточнил он.

Жителей ближайшего населенного пункта временно эвакуировали — 76 человек разместили у родственников и знакомых. При необходимости им предоставят жилье.

Хинштейн назвал произошедшее подлым преступлением Вооруженных сил Украины и пообещал держать ситуацию на контроле.

Минувшей ночью во Владимирской области вспыхнул пожар после атаки беспилотников ВСУ. Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров.