В Курской области вагон с топливом загорелся после атаки беспилотника ВСУ
В Курской области загорелся вагон с топливом после атаки украинского беспилотника по железнодорожным путям во Льговском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Площадь возгорания устанавливается. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет», — уточнил он.
Жителей ближайшего населенного пункта временно эвакуировали — 76 человек разместили у родственников и знакомых. При необходимости им предоставят жилье.
Хинштейн назвал произошедшее подлым преступлением Вооруженных сил Украины и пообещал держать ситуацию на контроле.
Минувшей ночью во Владимирской области вспыхнул пожар после атаки беспилотников ВСУ. Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров.