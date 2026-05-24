Во Владимирской области из-за атаки беспилотников начался пожар

Фото: РИА «Новости»

Ночью на 24 мая беспилотники противника атаковали инфраструктуру в Камешковском округе Владимирской области. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев в «Максе».

В результате атаки вспыхнул пожар. Огонь распространился на площади около 800 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

«Силы и средства мобилизованы. На месте происшествия работают оперативные службы», — написал глава региона.

Авдеев добавил, что угроза атаки сохраняется, силы ПВО продолжают работу.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали беспилотниками промпредприятие в Пермском крае. Несколько БПЛА сбили на подлете к месту. Никто не пострадал.

