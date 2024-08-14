В Курской области сообщили об успешном блокировании ВСУ

Гвардии полковник Кондратьев: ВС России заблокировали ВСУ в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины пытались прорваться в некоторых районах Курской области, но российские военные заблокировали их. Об этом в в эфире телеканала «Россия 1»сообщил доверенное лицо врио губернатора Курской области, гвардии полковник Алексей Кондратьев.

«Идет попытка прорваться на отдельных участках, но Вооруженные силы РФ, пограничники и подразделения Федеральной службы безопасности успешно заблокировали противника», — сказал он.

По словам офицера, обстановка в Курской области остается напряженной, но контролируемой и управляемой. Он подчеркнул, что сплошной линии фронта нет. Украинские подразделения проникли вглубь территории на 12 километров и на ширину до 40 километров.

Ранее Кондратьев заявил, что Суджа находится под контролем российской армии. ВС России продолжают уничтожать отдельные группы противника в разных районах Курской области.

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