Группа из пяти десантников первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожена ВС России в районе села Борки Курской области. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель российского силового ведомства.

Кадры объективного контроля после уничтожения группы противника попали на видео. Согласно записи, ВС России удалось ликвидировать пять украинских десантников.

«После удара, нанесенного российскими вооруженными силами с помощью ствольной артиллерии, в этот район был направлен разведывательный беспилотник, который подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы пехотинцев противника», — заявил собеседник агентства.

Ранее экипажи истребителей Су-25 ВКС России поразил скопления живой силы, бронированной и автомобильной техники ВСУ в Курской области неуправляемыми авиационными ракетами.