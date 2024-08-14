Российская авиация нанесла удар по силам ВСУ в Курской области

Минобороны: СУ-25 запустили ракеты по позициям ВСУ в Курской области

Экипажи истребителей Су-25 Воздушно-космических сил России поразил скопления живой силы, бронированной и автомобильной техники ВСУ в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что позиции противника поразили неуправляемыми авиационными ракетами. Для наведения летчики использовали тепловые ловушки, которые привлекли снаряды.

После выполнения боевого задания экипажи вернулись в аэропорт вылета. По данным разведки, все поставленные цели истребители успешно уничтожили.

Пресс-служба опубликовала видео удара Су-25 по позициям противника в российском регионе. На кадрах видно, как летчики после взлета долетели до места дислокации украинских боевиков и после выпуска тепловых ловушек отправили ракеты к целям.

Ранее Минобороны разместило кадры брошенных тел погибших украинских боевиков и вражеской бронетехники. Видео сняли бойцы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота.

По словам военных, убитых сослуживцев бросили военнослужащие 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также украинские военные ради спасения жизней оставили бронетехнику, получившую незначительные повреждения. Дать отпор российским войскам боевики не смогли.