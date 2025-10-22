В Курской области приготовили план Б на случай ударов ВСУ
Хинштейн: в Курской области есть план Б в случае атак по объектам энергетики
Власти Курской области разработали план Б на случай ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. Об этом в эфире телеканала «Сейм» сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Он пообещал местным жителям, что регион никого не оставит с проблемами один на один.
«По понятным причинам не хочу вдаваться в детали, какие меры мы разработали, какие есть резервные планы, так называемый план Б», — сказал Хинштейн.
Губернатор добавил, что объекты социальной инфраструктуры в области оснастили резервными источниками питания.
Хинштейн также отметил, что разговаривал с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым и временно отправил в регион передвижные котельные, так как там ВСУ сознательно уничтожают энергетическую инфраструктуру. В случае необходимости их вернут обратно.
В сентябре украинский дрон пытался атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове.