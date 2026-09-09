В Курской области при атаке ВСУ получил ранения мужчина

Украинский беспилотник атаковал село Мокрушино в Беловском районе. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в «Максе» , что местный житель получил ранения.

«У 43-летнего мужчины множественные слепые ранения лица, шеи, рук и проникающее ранение грудной клетки, брюшной стенки. Ему оказана первая помощь», — уточнил глава региона.

Хинштейн добавил, что пострадавшего госпитализируют в медучреждение в Курске.

Ранее Минобороны сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 108 беспилотников ВСУ над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного мора, а также над семью областями страны. Кроме того, российские военные сбили вражеские БПЛА в небе над Татарстаном, Башкирией, ХМАО и ЯНАО.