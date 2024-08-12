В Курской области подготовили места в ПВР для жителей Беловского района

Фото: РИА «Новости»

Для покидающих свои дома жителей Беловского района Курской области подготовили места и все необходимое в пунктах временного размещения в регионе. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы области Алексей Смирнов.

Он сообщил о решении регионального оперативного штаба вывозить жителей района.

«Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное — оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района», — написал Смирнов.

Глава региона отметил, что места в ПВР уже подготовили, вся необходимая помощь гражданам будет оказана. Жителей района он попросил следовать рекомендациям органов власти и силовых структур, а также доверять только официальным источникам информации.

Ранее с просьбой немедленно покинуть район обратился к жителям местный глава Николай Волобуев.

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