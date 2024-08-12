Глава Беловского района Курской области призвал жителей эвакуироваться

Жителям Беловского района Курской области нужно немедленно эвакуироваться из домов. Об этом в своем Telegram-канале заявил 12 августа местный глава Николай Волобуев.

В обращении к гражданам он заявил, что на этой территории складывается напряженная обстановка.

«Очень напряженная обстановка. Тем, кто может самостоятельно прибыть в населенный пункт Бушмено Обоянского района или в сельсовет села Долгие Буды, будут представлены автобусы. Убедительная просьба к жителям покинуть район», — написал глава района.

Волобуев добавил, для жителей сел Долгие Буды, Щеголек, Коммунар, Слободка, Долгий Колодезь, Песчаное, Белая, Белица и Малосолдатское также предоставлены автомобили для вывоза в эвакуационные пункты.

Ранее председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил об отсутствии повода для проведения новой мобилизации в России на фоне ситуации в Курской области.