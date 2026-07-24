В Курской области от атак ВСУ пострадали еще три человека

В Курской области еще три мирных жителя получили ранения в результате действий ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале .

На предприятии в селе Щекино Рыльского района из-за атаки дрона 58-летней женщине посекло осколками плечо и голень. Ей оказали врачебную помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В селе Беседино Курского района 37-летнему мужчине оторвало палец на левой стопе, он наступил на мину. Пострадавшего доставили в Курскую облбольницу.

Также к медикам обратился еще один мирный житель с ссадиной головы и гематомой глаза, пострадавший от удара БПЛА накануне. Его также отпустили лечиться домой.

Утром Хинштейн сообщил, что за минувшие сутки в регионе ранения получили пять человек. Четверо из них мужчины и одна женщина.