В Курской области от атак ВСУ пострадали еще три человека
Хинштейн: в Курской области мужчине взрывом мины оторвало палец на ноге
В Курской области еще три мирных жителя получили ранения в результате действий ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале.
На предприятии в селе Щекино Рыльского района из-за атаки дрона 58-летней женщине посекло осколками плечо и голень. Ей оказали врачебную помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
В селе Беседино Курского района 37-летнему мужчине оторвало палец на левой стопе, он наступил на мину. Пострадавшего доставили в Курскую облбольницу.
Также к медикам обратился еще один мирный житель с ссадиной головы и гематомой глаза, пострадавший от удара БПЛА накануне. Его также отпустили лечиться домой.
Утром Хинштейн сообщил, что за минувшие сутки в регионе ранения получили пять человек. Четверо из них мужчины и одна женщина.