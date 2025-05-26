В Курской области нашли трофейный рюкзак разминирования из США

В рюкзак, который достался бойцам спецназа, был уложен весь комплект из детонирующего шнура длиной 30 метров, шести килограммов взрывчатого вещества, двойного инициатора и двигателя с направляющей. Захваченный MPLC Tactical Line Charge весил около 13 килограммов.

Он предназначен для расчистки троп на минном поле. MPLC Tactical Line Charge вдвое легче переносного заряда разминирования ЗРП-2 «Тропа» и содержит больше взрывчатого вещества на метр шнура. Но длина заряда у российской модели в два раза превосходит американскую.

Кроме заряда разминирования ВСУ бросили в Курской области танки и боеприпасы. Захваченную в Судже самоходную гаубицу М109 отправили в ремроту.