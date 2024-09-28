В Курской области мужчина ценой собственной жизни спас жену от дрона

РИА «Новости»: в Курской области мужчина закрыл собой жену от дрона и погиб

Житель Курской области, развозивший селянам хлеб, ценой своей жизни спас жену от беспилотника. Историю подвига рассказала РИА «Новости» его соседка.

По словам женщины, погибший раньше служил в милиции и участвовал в боевых действиях в Чечне. Он обходил жителей села, спрашивал, что им нужно купить, ездил в Курск, закупался и привозил назад.

В день гибели мужчина решил поехать по другой дороге. В этот момент их и атаковал вражеский беспилотник.

«Он закрыл собой жену — его насмерть, жена в тяжелом состоянии. Ее отправили в Москву, сказали, наверное, глаза не будет у нее…» — поделилась соседка семьи.

На похороны курянина, по ее словам, пришло много людей.

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