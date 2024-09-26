«Буду мстить». Жена погибшего штурмовика уехала в зону СВО

Жена погибшего военнослужащего поехала в зону проведения спецоперации, чтобы найти тело супруга и отомстить за его гибель. Она рассказала об этом сайту kp.ru .

Бывший следователь, директор автосалона Сабина познакомилась с младшим лейтенантом, опытным штурмовиком Арсеном через знакомых, участвуя в оказании гуманитарной помощи. Они поженились перед его командировкой в зону боевых действий в составе группировки «Север».

Мужчина погиб во время боя. Сослуживец рассказал, что он получил ранение ног, а потом — удар FPV-дроном прямо в грудь. Солдат спрятал его тело под плитой и передал координаты Сабине.

Женщина выехала в зону СВО. На контрольно-пропускном пункте ее встретили бойцы спецназа «Ахмат». Мужчины выдали ей бронежилет, автомат и поехали в подконтрольную России территорию. Там она провела 2,5 недели, но тело достать не удалось — лишь получить образцы ДНК. В конце концов Сабина вернулась в Москву, а затем уехала в Белгород и снова вернулась в столицу.

«Я подала документы в Минобороны, чтобы работать. Буду за БПЛА мстить. Еще нужно кое-какие документы собрать, но я пока не спешу, вдруг Арсена найдут, а я буду в командировке», — сказала она.

Другой героический поступок совершила фельдшер из Курской области. Несмотря на обстрелы, она осталась в деревне помогать старикам.