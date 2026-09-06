В Курской области беспилотник ВСУ ранил 70-летнего мужчину

В Курской области при атаке украинского БПЛА получил ранения 70-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе» .

Вражеский беспилотник ударил по поселку Колячек Хомутовского района. У пострадавшего травмы головы, слепые осколочные ранения плеча и бедра.

Мужчине оказали первую помощь и доставили в больницу в Курск.

Ранее украинские БПЛА атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского округа, в результате погиб мужчина. Еще двое мирных жителей пострадали при ударе беспилотника в селе Большетроицкое.

Женщине осколок попал в голову в область виска, мужчине в голень, бедро и плечо.