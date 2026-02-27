В Курске во время атаки украинских БПЛА пострадали люди

Украинские беспилотники атаковали Курск. В одном из районов города есть пострадавшие, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн .

«Предварительно, в результате удара вражеских БПЛА в одном из районов города есть пострадавшие. Информацию оперативно уточняем», — написал он в телеграм-канале.

По поручению Хинштейна на место выехал глава Курска. Губернатор пообещал держать в курсе дальнейших событий. Подробности об атаке, количестве пострадавших и масштабе разрушений пока не раскрыли.

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 95 беспилотников над российскими регионами и акваториями. БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.