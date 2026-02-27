Силы ПВО за ночь уничтожили 95 беспилотников

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 95 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 по московскому времени 26 февраля до 07:00 27 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Черным и Азовским морями. Также БПЛА ликвидировали над Московским регионом, в том числе, пять беспилотников, летевших на Москву.

Вчера вечером мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства ПВО отразили атаку 13 беспилотников. На места падения дронов прибыли специалисты оперативных служб.