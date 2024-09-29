Момент прилета дрона в многоквартирный дом в Курске попал на видео

Появилось видео прилета БПЛА в жилой дом в Курске

Украинские националисты нанесли дроном удар по многоквартирному жилому дому в Курске. Момент атаки попал на видео.

На камерах наружного наблюдения хорошо виден фасад здания. Через несколько секунд по нему пришелся удар беспилотника.

Ставший свидетелем атаки пешеход после взрыва поспешил в обратную сторону, а попавшие в объектив легковушка и автобус остановились. Вслед за грохотом прозвучала сигнализация припаркованных автомобилей.