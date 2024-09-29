Момент прилета дрона в многоквартирный дом в Курске попал на видео

Украинские националисты нанесли дроном удар по многоквартирному жилому дому в Курске. Момент атаки попал на видео.
На камерах наружного наблюдения хорошо виден фасад здания. Через несколько секунд по нему пришелся удар беспилотника.
Ставший свидетелем атаки пешеход после взрыва поспешил в обратную сторону, а попавшие в объектив легковушка и автобус остановились. Вслед за грохотом прозвучала сигнализация припаркованных автомобилей.
Мэр города Игорь Куцак ранее в воскресенье заявлял, что в результате атаки повреждения получил один из многоквартирных домов Курска. Данные о пострадавших не поступали, специалисты приступили к оценке ущерба. Собственники жилья получат компенсации для проведения ремонтных работ.
«Силами Фонда капитального ремонта Курской области поврежденные окна в местах и общего пользования и квартирах заменят. Соответствующие документы подготовят в короткое время», — отметил он в Telegram-канале.