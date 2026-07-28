В Курске беспилотник ВСУ влетел в многоквартирный дом

Утром 28 июля беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом на проспекте Победы в Курске, но не взорвался. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в «Максе».

«К счастью, в момент удара в квартире, куда влетел БПЛА, никто не находился, обошлось без пострадавших», — написал он.

Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома. На месте ЧП работают оперативные службы, территорию оцепили. Боевую часть саперам уже удалось обезвредить.

Ранее стало известно, что три человека пострадали от беспилотника ВСУ в Рыльске Курской области. Всем раненым оказали медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.