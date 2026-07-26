Три человека пострадали от беспилотника ВСУ в Рыльске Курской области

Хинштейн: в Рыльске Курской области три человека пострадали от беспилотника ВСУ

Трое мирных жителей пострадали в в Рыльске Курской области в результате атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале .

Из-за удара БПЛА 36-летний мужчина растянул связки голеностопа, 39-летнего и 51-летнего мужчин контузило.

Всем раненым оказали медицинскую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.

Ранее ВСУ атаковали с помощью беспилотника остановку общественного транспорта в городе Горловке Донецкой Народной Республики. Семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Также на улицах Севастополя 25 июля от ударов ВСУ пострадали двое мужчин и женщина.