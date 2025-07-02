Константинов ответил на обвинения Келлога в адрес России

Обвинения спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога в адрес России являются безосновательными. Об этом РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Киевский режим только демонстрирует на словах свои намерения по урегулированию конфликта», — напомнил он.

По словам Константинова, на самом деле украинские власти совместно с некоторыми европейскими чиновниками продолжают поддерживать выгодное им напряжение.

Глава крымского парламента добавил, что Владимиру Зеленскому необходимо продолжение конфликта, чтобы откладывать проведение выборов.

Ранее Кит Келлог заявил, что Вашингтон и Киев стремятся к мирному урегулированию и не затягивают переговоры. По его словам, это якобы делает Россия.