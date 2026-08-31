В Крыму задержали двух шпионов украинских спецслужб

ФСБ: в Крыму задержали двух россиян по подозрению в госизмене

В Крыму силовики задержали двух граждан России, завербованных украинскими спецслужбами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Жители полуострова 1968 и 1974 годов рождения передавали противнику информацию о военных объектах и передвижениях техники. Кроме того, они организовывали схроны с самодельными бомбами для подготовки терактов и распространяли в интернете проукраинские националистические материалы.

Россиян завербовал через мессенджер сотрудник Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, уточнили в ФСБ. Задержанных обвинили в государственной измене.

Ранее оперативники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жителя Евпатории. Он передавал куратору сведения об объектах вооруженных сил и выяснял адреса военнослужащих Черноморского флота.