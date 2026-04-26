В Крыму приостановили движение поездов из-за атаки БПЛА

В Крыму приостановили движение поездов на участке Севастополь — Инкерман-1. Причиной стало повреждение контактной сети беспилотником, сообщила Южная транспортная прокуратура в телеграм-канале .

По данным «Гранд Сервис Экспресс», поезд № 92 Москва — Севастополь задерживается в пути на час. Пассажиров поезда № 7 Санкт-Петербург — Севастополь от станции Инкерман решили доставить автобусами. Сейчас они уже добрались до города.

«Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования», — сообщили в ведомстве.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над городом сбили 71 беспилотник. Осколки дрона повредили железнодорожные пути. Повреждения получили 34 многоквартирных дома, 17 частных домов и соцобъекты. Один человек погиб, трое пострадали.