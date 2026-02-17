Матерное требование Владимира Зеленского выслать россиян из США и европейских стран аморально и не имеет никакого политического значения — это лишь работа на публику. Такое мнение высказал в разговоре с РИА «Новости» председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

«Зеленский — морально низкий человек, и история даст ему оценку. Правда, было бы хорошо, чтобы не только история, но и закон», — подчеркнул он.

По его словам, глава киевского режима продолжит и дальше так себя вести и разрушать стандарты взаимоотношений между странами.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Зеленского «просроченным обмылком» за слова о возрасте Владимира Путина и запасе времени.