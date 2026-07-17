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В Крыму два человека погибли при атаке ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Два человека погибли в Крыму в результате атаки ВСУ, еще один пострадал. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления», — написал он.

Аксенов добавил, что органы власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее стало известно, что один человек погиб после массированной атаки беспилотников противника в Ярославской области в ночь на 16 июля. Еще четыре человека получили ранения.

Одному из пострадавших местных жителей потребовалась госпитализация. Остальным медики оказали помощь на месте.