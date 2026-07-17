В Крыму два человека погибли при атаке ВСУ
Два человека погибли в Крыму в результате атаки ВСУ, еще один пострадал. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале.
«Искренне соболезную родным и близким погибших. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровления», — написал он.
Аксенов добавил, что органы власти республики окажут всю необходимую помощь и поддержку.
Ранее стало известно, что один человек погиб после массированной атаки беспилотников противника в Ярославской области в ночь на 16 июля. Еще четыре человека получили ранения.
Одному из пострадавших местных жителей потребовалась госпитализация. Остальным медики оказали помощь на месте.