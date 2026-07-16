Один человек погиб после массовой атаки БПЛА в Ярославской области

После массовой атаки беспилотников в Ярославской области погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом заявил глава региона Михаил Евраев в мессенджере «Макс» .

«Сегодня под утро наш регион подвергся массовой атаке вражеских БПЛА. Только в первую волну сбиты все 19 беспилотников. Погиб мужчина, еще четверо мужчин пострадали», — написал он.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Только одному из них понадобилась госпитализация.

Евраев отметил, что специалисты подразделения Минобороны, сотрудники Министерства региональной безопасности и силовых ведомств продолжают отражать атаки БПЛА. Угроза беспилотной опасности сохраняется.

Утром Минобороны сообщило, что в ночь на 16 июля силы ПВО ликвидировали 375 дронов ВСУ. БПЛА сбили над 15 областями, Московским регионом, Крымом, Ставропольским и Краснодарским краями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.