В Кремле заявили о роли Британии в ударах по Брянску

Украинские военные не смогли бы ударить ракетами Storm Shadow по Брянску без помощи специалистов из Великобритании. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Он подчеркнул, что в Кремле хорошо отдают себе в этом отчет.

«Чтобы подобные варварские действия киевского режима не продолжались, и осуществляется и проводится специальная военная операция», — добавил Песков в ответ на вопрос, примут ли какие-то новые меры в ответ на действия ВСУ.

Ракетный удар по Брянску произошел накануне. В общей сложности по городу выпустили семь ракет. Шесть человек погибли, 42 получили ранения, часть раненых отправляют на лечение в Москву. Следственный комитет возбудил уголовное дело.