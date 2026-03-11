СК завел дело о теракте после ракетной атаки ВСУ на Брянск

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела ВСУ Брянска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 10 марта представители украинских формирований совершили массированный обстрел жилого сектора и гражданской инфраструктуры Брянской области из ракетного вооружения с высокими поражающими свойствами.

В ведомстве подчеркнули, что теракт совершили при участии ГУР Украины, представителей высшего политического и военного руководства Украины

«Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Брянску семь ракет Storm Shadow. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял о шести погибших и 42 пострадавших, среди них есть несовершеннолетний.