В Кремле заявили, что Трамп попал под влияние Зеленского

Президент США Дональд Трамп мог сделать заявления о ситуации на Украине под влиянием видения, которое изложил Владимир Зеленский. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, его слова привело РИА «Новости» .

«Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел», — подчеркнул он.

По мнению представителя Кремля, Украина пытается продемонстрировать кураторам и спонсорам, что еще способна воевать. Песков добавил, что нынешние американские власти не могут не понимать выгоды от торгово-экономического сотрудничества с Россией, поэтому страна остается открытой к диалогу.

Ранее Трамп заявил, что ВСУ при поддержке Евросоюза и НАТО могли бы отвоевать все ранее утраченные территории. Кроме того, он сравнил Россию с «бумажным тигром» и назвал ее действия на Украине бесцельными.